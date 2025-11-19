エア・ウォーターは11月17日、北海道鹿追町および古河電気工業と、鹿追町における第3バイオガスプラントの実現に向けた共同検討について、基本合意書を締結した。調印式の様子(左から)エア・ウォーター 西村浩和常務執行役員、鹿追町 喜井知己町長、古河電工 藤崎晃執行役員研究開発本部長北海道十勝地方にて家畜ふん尿由来のバイオガスから液化天然ガス(LNG)の代替燃料として使用される液化バイオメタン(LBM)の製造・販売事業を展