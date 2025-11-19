ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンはこのほど、gloの最新プレミアム加熱式たばこデバイス「glo Hilo」「glo Hyper Pro」(いずれも3,980円)を、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングのブラックフライデーセールにて、特別価格の2,780円で販売する。「glo™ Hilo」全4カラー「glo Hilo」は、新加熱技術「TurboStartテクノロジー」を搭載し、市場最速クラスの5秒でスティックの加熱が完了するようになったほか、デ