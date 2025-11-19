１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で“孤高の闘神”と呼ばれた飯田将成が１９日、衝撃の写真を公開した。自撮り写真には鼻が真っ赤になった飯田の姿が。「今日人生２回目のバッティングセンターに行ったら２球目で顔面に自打球笑鼻折れたかと思った笑」とつづった。中日の上林誠知と交流があることでも知られる飯田。２１日にバッティングセンターでの勝負の様子をＹｏ