11月19日（現地時間18日、日付は以下同）。10連勝中のデトロイト・ピストンズが、敵地ステイトファーム・アリーナへ乗り込み、5連勝中のアトランタ・ホークスと対戦し、一度もリードを許さずに120－112で完勝した。 ピストンズはこの勝利で13勝2敗とし、イースタン・カンファレンス首位を堅持。2位のクリーブランド・キャバリアーズ（10勝5敗）に3.0ゲーム差をつけ