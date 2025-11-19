片山財務相 経済政策運営で政府と日銀が緊密連携するため会合開催 市場動向は高い緊張感持って注視、丁寧に対話すること確認 政府・日銀の共同声明の中の「本部」の名前を修正する 為替について具体的な話は出ていない 金融政策、日銀から今まで通りの方針の説明があった