ファミリーレストランのココスでは、2025年11月18日10時から「ココス 冬の福袋2026」の予約販売を開始しています。約4400円相当のお得な食事券付きお得な食事券に加え、オリジナルデザインのニットバッグに、ティータイムが楽しみになる茶こし付きマグカップやティースプーン、マスキングテープやクリップなどがセットになった充実の内容です。価格は4840円。・包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ『包み焼きハンバーグ』やカトラリ