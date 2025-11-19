宅配ピザのPIZZA-LA（ピザーラ）では、2025年11月19日から12月2日までの期間、公式サイト限定で「本格マルゲリータシリーズ お試しキャンペーン」を実施しています。Pサイズでもお得にイタリアのマルゲリータ王妃の誕生日に由来するという、11月20日の「ピザの日」に合わせて開催される今回のキャンペーン。公式サイトの会員限定で、対象の「マルゲリータピザ」各種を、Pサイズ150円オフ、Mサイズ200円オフ、Lサイズ400円オフでお