［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場北中米ワールドカップの南米予選で、ブラジルを破ったボリビアを相手に３―０で快勝。その試合で際立っていたのは日本の選手層の厚さだ。開始４分に鎌田大地のゴールで１−０とリードして迎えた日本は、後半頭から右ウイングバックの菅原由勢に代えて、堂安律を投入する。そのレフティは、気迫のこもった守備を披露しただけでなく、好クロスでチャンスを構築。２点