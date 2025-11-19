［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場日本代表がボリビア代表に３−０で勝利した試合の終盤、上田綺世、町野修斗、後藤啓介が同時に前線へ立ち並んだ瞬間は、試合結果とは別の意味で“未来の断片”を見たような時間だった。また後半途中に上田と交代したが、小川航基も１トップでスタメン起用されており、センターFWを本職とする大型FWが１試合で４人とも起用された。森保ジャパンでここまで明確に「