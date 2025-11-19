２４年の新潟記念を制したシンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内）が２０日付で競走馬登録を抹消し、現役を引退することが決まった。１６日エリザベス女王杯（京都）１３着がラストランとなった。今後は生まれ育った北海道日高町の下河辺牧場で繁殖牝馬になる予定。竹内正洋調教師は「エリザベス女王杯である程度いい結果が出れば、有馬記念にという話もありました。ただ、厳しい結果でしたし、牧場に返す仕事もあるので。無事に返