ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が１２月１１日に福岡市内で「ＴＥＡＭＡＭＡＧＩトークショー２０２５」を開催する。現在、公式サイトでチケットの一般販売が行われている。参加メンバーは例年、鹿児島県徳之島天城町でともに自主トレを行う面々。ロッテ・藤岡裕大内野手、オリックス・西川龍馬外野手、オリックス・石川亮捕手、阪神・渡邉諒内野手、広島・大盛穂外野手、西武・平沼翔太外野手、ＤｅＮＡ・森敬斗