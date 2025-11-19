ドウシシャは、健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』から、ふくらはぎをケアする家電「ゴリラのひとつかみ」の歌舞伎・武将柄デザイン（GRF-2501KB／BS）を、2025年12月中旬より数量限定発売します。実売価格は各6600円（税込）。 「ゴリラのひとつかみ」の武将・歌舞伎柄デザイン（GRF-2501KB／BS） 記事のポイント 手軽さで人気のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」に、限定デザインが登場。同社の『ゴリラ