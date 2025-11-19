Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊ¸·Ý¤¬50¡óOFF¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡ª¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ØÂçÁð¸¶¤Î¾®¤µ¤Ê²È¡Ù¡Ø¥³¥í¥Ü¥Ã¥¯¥ëÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É²û¤«¤·¤¯¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ªËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤ÇÆÉ¤á¤ë¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£kindle¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤¢¤ÎËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò