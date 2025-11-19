社民党の福島瑞穂党首（69）が19日、国会内での定例会見で、この日開いた党の常任幹事会で、新垣邦男衆院議員（69）＝沖縄2区＝の離党を承認したことを明らかにした。 【写真】党大会で福島瑞穂党首とともに気勢を上げていた新垣邦男氏だったが… 新垣氏の離党で、社民党所属の衆院議員はゼロに。国会議員は参院議員の福島氏とラサール石井参院議員（70）の２人だけとなった。 福島氏は「衆議院議員がいなくなって