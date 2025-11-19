今秋から梅干は国産・中国産ともに価格改定の動きが広がっている。10月以降、量販向けは紀州産で1割前後、中国産では1割弱の値上げが進行。直販系のプレミアム家庭用では、紀州産を中心に3割前後上昇した。紀州産原料が逼迫するなか、中国産梅も円安に加え、輸送・資材コストの上昇が重なり、価格調整が避けられなくなった。「紀州産の不足による構成比増も影響し、この1年は売れば売るほど赤字だった」（主力メーカー関係者）