ニップンは11月8、9日、都内・丸の内で開かれた「ニッポンフードシフトフェス東京」に出展し、北海道産小麦を石臼で挽いてふるいをかけて小麦粉を作るまでの体験コーナーや、小麦にまつわるクイズを実施。同社が農研機構とともに開発し、実用化した国産小麦「やわら小麦」や日本初のデュラム小麦「セトデュール」なども紹介した。同イベントは農水省が主催し、本年で5回目を数える。日本の「食」と「農」が抱える課題や目指す