11月18日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演し、産後の体重増加について悩んだ過去を語った。【関連】紗栄子「ないと生きていけないかも」今年大ファンになったアーティストとは？「勇気もらった！」番組では今回、2児の母でもある紗栄子がスタジオにゲストとして登場。産後に1番大変だったことについて“体重を戻すこと”と明かす場面があった。この理由について紗栄子は、「妊娠した時に、2人分っていう大