広島東洋カープは１９日、ドラフト５巡目で指名した赤木晴哉（あかぎ・せいや）投手との仮契約交渉が成立したと発表した。契約金３，５００万円、年俸は７００万円。＜赤木 晴哉投手コメント＞契約書にサインして、プロ野球選手になるという自覚が芽生えました。アピールポイントは、１９１ｃｍの長身から投げる真っすぐとフォークのコンビネーションです。これから、先発でも中継ぎでも抑えでも１年間仕