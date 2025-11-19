ジェイトリップは、「ブラックフライデーセール」を11月20日正午から12月8日午前9時59分まで開催する。メルマガ会員は11月18日から予約ができる。日本航空（JAL）利用の国内各地行きを対象に、旅行代金に応じて最大1万円を割り引く。レンタカー付きプランでは全車種同一料金、同一ホテルの連泊で夕食1回無料、客室無料アップグレード、館内利用券付きプラン、ガソリン満タン返し不要、お米5キロプレゼントの特典付きプランなどを用