¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¤±¤¬¿Í¤äµÞÉÂ¿Í¤¬½Ð¤¿ºÝ¡¢¼£ÎÅ¤«¤éÉÂ±¡ÈÂÁ÷¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍÎ¾åµßµÞ¡×·±Îý¤¬19Æü¡¢¶âÂô¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍÎ¾åµßµÞ¡×¤È¤Ï¡ÖÍÎ¾åµßµÞ¡×¤È¤Ï¡¢²­¹ç¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÁ¥¤Ç¤±¤¬¿Í¤äµÞÉÂ¿Í¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¥Ø¥ê¤äÁ¥¤Ç¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤­¡¢±þµÞÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é´µ¼Ô¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1985Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç1000·ï°Ê¾å¤Î½ÐÆ°¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î