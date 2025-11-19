先週、ガソリンの補助金が10円から15円に増額され、暫定税率の実質的な引き下げが段階的に始まりました。石川県内のレギュラーガソリンは、1週間前に比べ1リットルあたり平均で4円40銭値下がりしました。補助金増額で平均価格が4円40銭安に石油情報センターが19日に発表した、17日（月）時点の県内のガソリン価格は、レギュラー1リットルあたりで平均小売価格が168円30銭でした。1週間前と比べて4円40銭安くなり、2022年5月以来、3