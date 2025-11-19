「女性の体に関する言葉」は、社会や文化の価値観をそのまま映します。長く使われてきた「デリケートゾーン」という表現。そして近年、フェムテックの波に乗って登場した「フェムゾーン」。この2つの言葉の違いを眺めると、“女性の体をどう捉えるか”という社会のまなざしの変化が浮かび上がってきます。【関連記事】もっと若く見えるための8つの秘訣｜日々できる簡単ケア“隠す”文化を背負った「デリケートゾーン」学校教育やメ