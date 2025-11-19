今永の残留が決まっても、カブスは投手補強を進めるようだ(C)Getty Images今永昇太は2026年もカブスのユニフォームを着ることが決定した。現地時間11月18日、FAとなっていた今永が球団から提示されていたクオリファイング・オファー（QO）を受諾したことが報じられている。単年2202万5000ドル（約34億2000万円）の条件で来季も引き続き、カブスの一員としてプレーする。【動画】敵打者が呆然…今永昇太の「真っすぐ」奪三振をチ