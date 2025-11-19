タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。仕事前にニンニク点滴を受けたことを明かした。【映像】北斗晶、初孫･寿々ちゃんに作った手料理披露この日、北斗は「忙しい日が続いてるので仕事前にニンニク点滴してもらいました〜!!」と報告。「ニンニクと言ってもビタミンとか体に入ってくると鼻のあたりに、ぷ〜んとニンニクっぽい匂いがするのよ〜」と説明した。続けて、生放送前の昼食として「今日は寒いから熱々のス