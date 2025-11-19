大分県内のインフルエンザの患者数が前の週から倍増し、1医療機関当たり30人を超えたことから、県は19日、去年より1か月早く警報を発令しました。 11月16日までの1週間に、58の医療機関から報告された県内のインフルエンザ患者数は1840人で、前の週のおよそ2倍となりました。1医療機関当たりでは31.72人となり、警報の基準値である30人を超えています。 保健所別では、大分市が54.59人、南部が49人と特に多く、流行が広がってい