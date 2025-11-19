男性が外で働いて稼いでいる間、専業主婦として家事や子育てに専念する「伝統的な妻=トラッド・ワイフ」の生き方を望む若い女性が欧米で増えているという。トラッド・ワイフ旋風、つまり専業主婦への“回帰の波”は日本にも来るのか。ニュース番組『わたしとニュース』では、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリと考えた。【映像】欧米インフルエンサーの優雅な暮らしぶり（動画あり）専業主婦への回帰の波は日本にも来る