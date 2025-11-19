宮城県警が立花孝志容疑者らを書類送検です。宮城県警はきょう、7月の参議院選挙・宮城選挙区に「NHKから国民を守る党」から立候補し落選した前田太一氏や党首の立花孝志容疑者ら3人を名誉毀損の疑いで仙台地方検察庁に書類送検しました。同じ選挙区から立候補した立憲民主党の石垣のり子議員が選挙ポスターで名誉を毀損されたとして刑事告訴していました。