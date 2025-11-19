レディースブランド「Mila Owen」が、俳優・モデルとして注目を集める山本美月さんを迎えたホリデーキャンペーンをスタート。11月20日(木)12:00より公開される特設コンテンツでは、冬の新作と共に、クリスマス準備をテーマにした山本さんの特別な1日が描かれています。さらに、鮮やかなピンクにゴールドのロゴが映えるホリデー限定ショッピングバッグも期間限定で登場。この季節だけの