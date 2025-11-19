今年最後のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）が北九州市の小倉競輪場で開幕した。6Rは郡司浩平（35）がロング捲りで白星。S級S班の貫禄を示した。2着に佐藤慎太郎、3着に永沢剛でラインでのワンツースリー。完璧なリードだった。「詰まった勢いで行けたし、徐々に踏み上げていく形をつくれた。ただ、力みがあり、もう少しコーナーで休めるイメージがあるのに休めなかっ