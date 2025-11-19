元プロレスラーの武藤敬司さんが自身のXを更新。アメリカから帰国し、その日の夕食に寿司と友人から届いた旬の香箱蟹を楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 武藤敬司 】香箱蟹10杯を堪能「やっぱり日本食は美味い」アメリカから帰国直後石川県の友人から旬の贈り物武藤さんは「アメリカから無事に帰宅。夕食は寿司屋の出前。石川県の友人から、タイミング良く香箱蟹が10杯も届いていた!!やっぱり日本食