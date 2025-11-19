元宝塚歌劇団宙組トップスターで女優の和央ようか(57)の公式サイトが19日に更新され、和央が骨折を含む負傷のため、11月22日および12月14日開催予定のディナーショーを中止すると発表した。公式サイトで「いつも和央ようかを温かく応援いただき、心よりありがとうございます。この度、和央ようかが骨折を含む負傷のため、一定期間の治療と安静が必要との診断を受けました」と報告。これにより、11月22日のディナーショー東京