日本相撲協会は19日、来年春場所後に行われる春巡業の日程（決定分）を以下の通り発表した。追加で決まった場合はその都度発表される。▽3月29日伊勢神宮奉納大相撲（三重県）30日寝屋川市（大阪府）31日神戸市▽4月2日野洲市（滋賀県）3日向日市（京都府）4日（土）氷見市（富山県）5日長野市7日小松市（石川県）8日安城市（愛知県）9日三島市（静岡県）10日成田市（千葉県）11日藤沢市（神奈川県）16日