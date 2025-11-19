＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】隆の勝の“付け人”が見せた「誇らしげな顔」結びの一番で小結・隆の勝（常盤山）が横綱・大の里（二所ノ関）を引き落として3勝目を挙げた。一方、よもやの連敗で2敗目を喫した横綱に館内は騒然。その直後、大量の懸賞を抱えて花道を下がってきた隆の勝を迎えた付け人の表情、微笑ましい一コマにファンの注目が集まった。立ち合い、正面から当たって鋭い