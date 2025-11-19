19日も県内では、民家などの近くでクマの目撃情報が相次いでいます。県は19日、今年度クマの目撃件数が3000件を超え、過去最多となっていることなどから、「クマ出没特別警報」を来年1月まで延長すると発表しています。警察から19日に発表されている午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）◆阿賀町・19日午前7時15分頃、阿賀町五十沢の県道・体長約0.4メートルのクマ1頭を目撃・目撃場所は民家から約50メー