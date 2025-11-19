卓球女子日本代表の張本美和の中国でのファンミーティングが中止になった。中国のポータルサイト・新浪の微博（ウェイボー）アカウントなどが19日に報じた。報道によると、あるネットユーザーが成都ハイテク産業開発区・文化体育局から「張本美和のファンミーティングが中止になった」との連絡を受けたことを明かした。その後、現地メディアの記者が同局に確認したところ、中止になったことを認めた。ファンミーティングは12月8日