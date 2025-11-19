中国国家エネルギー局は11月19日、今年10月時点の全国の電気自動車充電施設のデータを発表しました。国家充電施設モニタリングサービスプラットフォームのデータによると、2025年10月末現在、中国の電気自動車充電インフラ施設（充電コネクタ）総数は1864万5000個に達し、前年同期比54．0％増加しました。このうち、公共充電インフラ施設（充電コネクタ）は453万3000個で、前年同期比39．5％増加し、公共充電インフラ施設の定格総