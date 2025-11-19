本物の拳銃と同じ殺傷能力を持つ“おもちゃの拳銃”を輸入、所持したとして石川県七尾市の男が逮捕されました。石川県警が、おもちゃの拳銃に関する銃刀法違反容疑で、逮捕するのは初めてです。一見すると、おもちゃの拳銃にしか見えない押収品。実は、この拳銃。本物の拳銃同様、金属製の弾丸を発射でき、殺傷能力を持つといいます。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、石川県七尾市御祓町の58歳の会社役員です。この容疑者は今年