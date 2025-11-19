医療機関「にしたんクリニック」を運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が19日、TikTokを更新。新十両に上がった大相撲九州場所で、快進撃を見せる藤島部屋の藤凌駕関について語った。 今場所から「五島」というしこ名を改めた藤凌駕関は、西村氏と同じ愛知県出身。18日終了時点で「9勝1敗でトップを走っております」と興奮気味に語った。19日も白星挙げ、10勝1敗となり、このまま十両優勝する可能性が