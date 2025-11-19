「台湾有事」をめぐる高市首相の発言に対し、中国政府の対抗措置が止まりません。渡航自粛の呼びかけに加えて、１１月１９日に通知されたのは水産物の輸入停止。北海道内経済への影響も避けられそうにありません。小樽市の堺町通りにある土産物店です。利尻コンブやホタテ干し貝柱など、中国人観光客向けに高級乾物を取り揃えていますが、日中関係の冷え込みを不安視しています。（利尻屋みのや簑谷和臣さん）「まだ目立った変化