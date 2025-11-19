福岡東署は19日、福岡市東区香椎駅前3丁目で同日午前8時40分ごろ、見知らぬ男から「お姉ちゃん、かわいいね」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代、茶髪、全身青色の作業着着用。