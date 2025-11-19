県内では、山沿いを中心に今シーズン初となるまとまった積雪がありました。魚沼市守門では積雪が30cmを観測するなど、住民や観光客が雪への対応に追われていました。 ■白井希咲記者 「午前8時ごろの湯沢町です。現在は小粒の雪がパラパラと降っています。今年は少し早い積雪となり、JR越後湯沢駅近くの公園では〝紅葉やいちょうと雪〟のコラボレーションが見られます。」 18日から断続的に雪が降