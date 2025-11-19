２０２４年度、北海道を訪れた訪日外国人の割合です。韓国、台湾に次いで、中国からが３番目でした。この先は雪まつりなど冬の観光シーズンに入るため、観光業にとっては書き入れ時になります。日中関係の悪化は今後、道内経済にも暗い影を落とす可能性があります。