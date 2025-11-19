寒気の影響で、各地で冬の便りが届きました。合掌造りで知られる、世界遺産の白川郷では、きのうから雨や雪がふり、けさ、茅葺き屋根の上がうっすらと雪化粧。雪で真っ白になった山のふもとは、紅葉が見頃を迎え、秋と冬が入り混じる景色が広がっていました。 【写真を見る】東海地方は今季一番の寒気 岐阜･高山市街地でも平年より1日遅い“初雪” 三重の御在所岳では“初樹氷” （東京から） 「雪と紅葉と青空が撮れればと