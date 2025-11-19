19日の山形県内は冬型の気圧配置となった影響で山沿いを中心に雪となりました。西川町の大井沢では、この時期の平年の8倍以上となる35センチの積雪を観測しました。山形地方気象台によりますと、19日の県内は各地で気温が下がり、雪や雨となる所がありました。最低気温は西川町大井沢で氷点下4度、山形市と大江町左沢で氷点下0.8度を記録するなど県内7つの地点で今シーズン最も低くなりました。こうした中、西川町大井沢では