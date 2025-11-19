電線や電柱などの設備工事における安全意識の向上にむけ、現場での事故を疑似体験する研修会が19日、金沢市で開かれました。きょう北陸電力送配電が行っていたのは…清水 りか 記者：「こちらでは、電柱配電工事中に墜落したことを体験できます。私もやってみます。(キャ～) 低い所からですが、かなりの衝撃です」普段、電柱などの配電工事を行う作業員に向けて行われた研修会です。誤ってボルトなどが落下した時の衝撃など