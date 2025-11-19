プロスポーツ選手が賭け事を好む理由とは/Simon Webb and Duncan Nicholls/OJO Images RF/Getty Images（CNN）日銭がポケットの中でヒリヒリするころ、彼らはチャーター便に飛び乗り、機内後部へ移動してカードをシャッフルし始める。たいていはポーカー、時にはブーレをやるが、ほとんどの場合、金を賭けた何らかのカードゲームだった。「着陸する頃には日当がなくなるんだ」と、現在もリーグに関わる米プロバスケットボールNBAの