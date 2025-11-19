高市政権が国民の高い支持を得る中、農政の「方針転換」が波紋を呼んでいる。前農林水産相の小泉進次郎氏は、米価の高騰を抑えるために政府備蓄米の放出を進め、価格介入も厭わない姿勢を打ち出した。一方、農水省の元官僚で現大臣の鈴木憲和氏は米価に関与しないことを明言し、戸惑いの声が広がっている。 同省によると、コメの平均価格は今年6月以降、随意契約による政府備蓄米の流通により低下した。しかし、8月以降は2025