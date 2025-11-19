◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、美浦トレセン昨年の秋華賞以来、約１年１か月ぶりの勝利を狙うチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、美浦・Ｗコースで３頭併せ。外のグランマエストロ（２歳未勝利）を１馬身半追走し、内のフローズンブーケ（２歳新馬）から２馬身半先行する形でスタート。道中はしっかりと折り合って軽快に