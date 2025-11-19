南海電鉄は１９日、１２月１日から来年３月３１日まで、クレジットカードを自動改札機にかざすタッチ決済で利用すると、請求額を１日最大２２００円とする実証実験を実施すると発表した。同電鉄によると、２０２１年４月に大手鉄道事業者として国内で初めてクレジットカードの改札機でのタッチ決済を導入。２４年度は約６３万件の利用があり、前年度比で約１・８倍と拡大しているという。１２月１日からは高野線・下古沢駅から