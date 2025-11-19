年末年始の祝いの席にぴったりの“おめでタイ”丸焼きです。豪快に丸焼きにされた真鯛。三重県尾鷲市の水産加工会社では、「めでたい焼き」と名付けた縁起物づくりが最盛期を迎えています。30年以上前から販売している人気商品で、縁起をかついで腹を切らずに内臓を取ったあと、ワカメを詰めて風味を出しています。この「めでたい焼」は、12月中旬までにおよそ2000匹が用意され、全国に向けて出荷されます。